Salaris Ahold-topman lijdt niet onder dure boodschappen: beloning stijgt naar 6,5 miljoen euro

Het loon van de topbestuurders bij Ahold Delhaize is opgebouwd uit een basissalaris, dat voor Muller vrijwel gelijk is gebleven. Verder gaat het om bonussen die deels in geld en deels in aandelen worden uitgekeerd, naast pensioen en overige uitbetalingen. Een deel van de bonus is gebaseerd op prestaties op de korte termijn, zoals omzet en winst. Ook dit onderdeel bleef redelijk stabiel.

Vooral de bonussen die samenhangen met de langertermijnprestaties van het bedrijf stegen sterk. Die worden voor driekwart bepaald door financiële prestaties, zoals de winstgevendheid van het bedrijf in verhouding tot de hoeveelheid kapitaal. Een kwart van de langetermijnbonus wordt bepaald door prestaties op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid.

Ook andere Ahold-bestuurders zagen hun totale salaris toenemen. Omdat de Amerikaans poot van Ahold verhoudingsgewijs beter presteerde dan de Europese, ging vooral Kevin Holt, topman van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten, erop vooruit. Hij verdiende zelfs iets meer dan Muller, namelijk ruim 6,6 miljoen euro.

De omzet van Ahold Delhaize steeg in het slotkwartaal van vorig jaar tot 23,3 miljard euro. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, ruim 15 procent meer. De winst van Ahold Delhaize over 2022 bedroeg uiteindelijk 2,5 miljard euro, in 2021 was dit 2,2 miljard euro. Met name in de VS verkocht het bedrijf meer, waarbij de winstmarges groter waren dan in Europa.

Boodschappen blijven duur

Nederlandse consumenten moeten sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken meer betalen voor hun boodschappen dan ze gewend waren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde over januari een inflatie van 7,6 procent. Vooral de boodschappen werden duurder. De gemiddelde prijstoename van deze producten bedroeg vorige maand 14,5 procent, tegen 14 procent in de maand ervoor.

Muller vertelde tegen RTL Z een daling van de prijzen van producten te verwachten, doordat energie- en grondstofprijzen dalen. Daarbij zegt hij wel dat in 2023 de prijzen over het algemeen hoger zullen blijven dan consumenten een paar jaar geleden nog gewend waren. De Consumentenbond heeft er weinig vertrouwen in. Want hoewel de kortingen op producten omhoog zijn gegaan, wegen die niet op tegen de prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Zo betaalt de consument onder aan de streep alsnog meer.

