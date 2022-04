Samantha de Jong en vriend kregen onder invloed ruzie: ‘Moest me verdedigen tegen haar’

Weer hommeles bij Samantha de Jong: gewond na vermoede­lij­ke mishande­ling vriend, aangehou­den voor heling

Samantha de Jong (32), ook wel bekend als ‘Barbie’, is vanochtend gewond gevonden in haar woning en daarna gearresteerd op verdenking van heling. Haar 38-jarige vriend is aangehouden op verdenking van mishandeling en daarnaast voor het rijden onder invloed en heling. Beiden zitten nog vast.

27 januari