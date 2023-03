Sanderink en ex-vrouw Van Egten vechten wéér over miljoenen, zelfs de rechter is de draad even kwijt

Het was weer eens zo ver: Gerard Sanderink, voorheen topman van Strukton en Centric, stond in de rechtbank in Den Haag tegenover zijn ex Brigitte van Egten. Over een rapport dat er wel was, of toch niet, over aantijgingen, smaad en laster. Aflevering nummer zoveel in een weinig beschaafd feuilleton.

De winst in het Gerechtshof Den Haag bestond eruit dat Sanderink dit keer niet uit zijn vel sprong, anders dan tijdens een van de vele andere zittingen vorige week. Toen werden in één grote beweging rechtbank en advocaat op weinig subtiele toon de maat genomen, waarna verwijdering door de bode hem ten deel viel.

Waar draait het nu om?

Kort gezegd om een vonnis uit 2020 en een rapport. Dat rapport werd eerder gemaakt door een vorige raadsman van Sanderink. Van Egten werd ervan beticht fraudeur te zijn, dief, seksexploitant en zelfs souteneur. Meerdere rechters hebben inmiddels het rapport van tafel geveegd. Het werd Sanderink nadrukkelijk verboden om het rapport te laten verspreiden, publiceren, eruit te citeren, enzovoorts. Alle kopieën moesten worden verwijderd van zijn computer, telefoon, iCloud en van andere gegevensdragers.



En is dat gebeurd?

Nee, zeggen advocaten P. Tjiam en E. van der Velde namens Van Egten. Volgens hen is het eenvoudig aantoonbaar dat Sanderink zich weinig gelegen heeft laten liggen aan het vonnis. Hij heeft het rapport niet verwijderd en ook nog verspreid of tegen betaling laten verspreiden op een site. Door dit gedrag ondermijnt Sanderink de rechtsstaat.



Volgens advocaat M. Ariëns van Sanderink is deze laatste in de val gelopen. Ja, hij had nog wel een exemplaar in bezit, maar dat was hem toegestuurd door, nota bene, de advocaat van Van Egten. Dat kan hem dus niet verweten worden, stelde de raadsman.

Het rapport speelde een belangrijke rol in een eerdere zaak, waar Sanderink veroordeeld werd tot het betalen van een kleine 2 miljoen euro aan zijn ex Brigitte van Egten. Dat geld is overgemaakt, maar het is te weinig, meent de raadsman van Van Egten, nu Sanderink het rapport is blijven verspreiden. Dat laatste feit wordt dus bestreden door Sanderink.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een archieffoto van Brigitte van Egten. © Carlo ter Ellen DTCT

Rechter moet ook even vragen hoe het nu precies zit

De hoeveelheid procedures, afgerond en nog onderweg, maakte dat de rechter op een bepaald moment ook even moest vragen hoe het nu precies zat. Welke zaak was afgesloten, welke niet, en hoeveel was er nu al betaald aan boetes? Iets meer dan 3 miljoen, dacht de raadsman van Sanderink, volgens de advocaat van Van Egten zat het eerder rond de 2,7. In de zaak rond het rapport is in ieder geval eerder al 1,96 miljoen euro overgemaakt door Sanderink. Dat ging overigens niet zonder slag en stoot, volgens de advocaat van Van Egten



Het geeft aan hoe gecompliceerd dit conflict inmiddels geworden is: een juridisch moeras waar het nog moeilijk de weg te vinden is. Zo ingewikkeld dat het kantoor dat Sanderink nu ondersteunt, op zitting toegaf ook nog niet alles vol in beeld te hebben en bevestiging zocht bij de advocaat van Van Egten.

Het bleef zoals gezegd een stuk rustiger dan vorige week, maar zowel Gerard Sanderink als zijn vrouw Rian van Rijbroek, roerden zich nog en betichtten Van Egten wederom van fraude, zwaaiden nog met drie rapporten die niet bij de stukken zaten, maar de rechter maakte daar een einde aan.

Van Egten wil de 4,6 miljoen waar zij volgens haar al eerder recht op had, maar waarvan zij toen dus 1,96 miljoen kreeg. De rechter zal in dit zogeheten executiekortgeding uiterlijk 30 mei vonnis wijzen.