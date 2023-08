Sanderink vond met ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek liefde, maar verloor zijn imperium

Beelden wilde achtervol­ging en beschie­ting van Ahmed (26) zijn er niet: geheugen­kaart­je politie bleek vol

Algerijn Ahmed D. (26) scheurde onder invloed van cocaïne als een wegpiraat over snelweg A4 en reed vervolgens in op een agent. Dat stelt althans het OM, zelf ontkent hij. En de cruciale beelden zijn er niet, omdat het geheugenkaartje van de politiewagencamera precies op dat moment vol was. De bodycams van betrokken agenten gingen pas later aan.