Sandra Phlippen nieuwe hoofdeconoom ABN Amro

De boerderij in Ruinerwold: wat weten we en wie is wie?

12:27 Na de vondst van een gezin in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, afgelopen maandag, komt een oneindige stroom aan nieuwe feiten, verhalen en geruchten naar buiten. Wat is waar? En wie is wie? Een samenvatting, aan de hand van de belangrijkste hoofdpersonen in deze bizarre zaak.