Sara (21) zat jarenlang in gesloten jeugdzorg: ‘Mijn armen vertellen mijn verhaal’

Heftige burenruzie gaat ook na ‘Mr. Frank Visser’ door: ‘Ze hebben er veel uitgeknipt, hoor’

De uit de hand gelopen burenruzie in seniorencomplex in het Brabantse Helmond haalde deze week de nationale tv. Ondertussen wordt de strijd ergens anders gevoerd. ,,Wij proberen in de rechtbank af te dwingen dat Woonpartners die bewoner uit zijn huis zet.”

5 maart