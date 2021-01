‘Satudarah ronselt Willem II-fans voor criminele klussen’: autoriteiten maken zich zorgen

In verklaringen die de politie en de gemeente deze week aan het Brabants Dagblad verstrekten, staat dat de in 2018 verboden motorclub ‘op structurele wijze’ fanatieke Willem II-supporters probeert te strikken voor het uitvoeren van criminele klussen. De gemeente noemt daarbij als voorbeeld het bedreigen van personen en drugshandel. ,,Binnen de harde kern van Willem II hebben prominente leden van Satudarah een belangrijke rol”, schrijft de gemeente. ,,Dus ja, we maken ons zorgen”, zegt de Tilburgse burgemeester Theo Weterings.

Dealeractiviteiten in het stadion

De politie en het Openbaar Ministerie zeggen de invloed van Satudarah binnen de supportersclub van Willem II terug te zien in ‘foto’s op internetsites en dealeractiviteiten in en rond het stadion’. In april staan tien leden van de harde kern terecht in de rechtbank van Antwerpen. Ze worden ervan verdacht dat ze samen met bevriende fans van Antwerp FC hebben meegedaan aan illegale bosgevechten tegen rivaliserende supportersgroepen. Omdat die ‘freefights’ op de openbare weg plaats hebben, ziet het Belgisch Openbaar Ministerie ze als strafbaar. Behalve de tien Nederlanders zijn er nog 56 verdachten.

Van de Tilburgse verdachten hebben er zeker drie banden met Satudarah, zo zeggen bronnen rondom het politieonderzoek. Ze waren lid van de chapters in Tilburg of Eindhoven. Acht Tilburgse verdachten zijn lid van Amigos dos Amigos, de fanatieke supportersgroep die bij thuiswedstrijden van Willem II tribunevak E domineert. Een andere verdachte is lid van de aan de KingSide gelieerde groep KS79. Ook de man die gezien wordt als de grote ‘sfeermaker’ op de populaire KingSide - en zich de ‘capo dei tifosi’ mag noemen -, hoort tot de verdachten.

Zorgen over jonge supporters

De KingSide - de drie supportersvakken achter één van de twee goals - mag zich de laatste jaren verheugen op een enorme populariteit onder de jeugd. Politie en justitie schrijven in hun verklaring dat ze zich ‘met name zorgen maken om de groep jongere supporters die soms een romantisch beeld hebben van het leven als crimineel of gevoelig zijn voor status en groepsdruk. Als zij eenmaal meegezogen worden in de criminele wereld is de weg terug heel erg lastig.’

De gemeente schrijft dat er jongeren van de KingSide zijn ‘doorgegroeid’ naar een club die zich de OneNiners noemt en rechtstreeks zou worden aangestuurd door vroegere Satudarah-kopstukken.

Willem II wil niet reageren. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat ‘de club zich distantiëert van freefights en bosgevechten’. Burgemeester Weterings zegt dat hij de club ziet ‘als een belangrijke partner om dit probleem op te pakken’ en dat er ‘met enige regelmaat’ overleg is met Willem II.

Lees onder de foto hoe de harde kern van Willem II al jaren garant staat voor sfeervolle thuiswedstrijden. Maar de politie en de gemeente Tilburg zien ook dat jonge voetbalfans worden geronseld voor criminele praktijken. Bijvoorbeeld door mannen die voorheen bij de inmiddels verboden motorclub Satudarah zaten.

Volledig scherm Supporters op de KingSide in het stadion van Willem II. © BSR/SOCCRATES