SBS moet uitzending Alberto Stegeman op tv 'beeldvullend' rectificeren

SBS 6 moet zondagavond tijdens de uitzending van Undercover in Nederland met presentator Alberto Stegeman een 'beeldvullende' rectificatie uitzenden, ergens tussen 21.45 en 22.15 uur. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald nadat een man uit Bourtange Stegeman voor de rechter had gesleept.

De man uit Bourtange daagde Stegemans productiebedrijf en SBS 6 voor de rechter vanwege een uitzending van Stegeman Op De Bres in juni, waarin werd gesuggereerd dat de Groninger zijn hoogbejaarde moeder heeft opgelicht. De man zou de bankzaken van zijn moeder hebben beheerd en haar voor 125.000 euro hebben bestolen. Volgens de rechter kan Stegeman dit echter niet hard maken en is de kwestie te eenzijdig belicht.

Zwarte vette letters

Uit het vonnis blijkt dat SBS aanstaande zondag tussen 21.45 en 22.15 uur een rectificatietekst 'schermvullend en goed leesbaar' in beeld moet brengen totdat die 'op neutrale toon en in normaal tempo' is voorgelezen. De presentator, Stegeman zelf, moet de tekst voorlezen. Als SBS niet meer in hoger beroep gaat, zullen de kijkers naar Stegemans programma dus de volgende tekst te zien en horen krijgen:

SBS is door de rechter veroordeeld tot rectificatie van de aflevering 3 van Stegeman op de Bres van 4 juni 2017. In de uitzending hebben wij ten onrechte een geschil tussen moeder/zus en zoon eenzijdig belicht. Ten onrechte is de zoon neergezet als een persoon die van zijn oude zieke moeder grote geldbedragen heeft gestolen. SBS heeft met het uitzenden van deze aflevering onrechtmatig gehandeld ten opzichte van de zoon.

Proceskosten

De tekst moet ook op de website van de zender gepubliceerd worden en moet in 'zwarte vette letters' zichtbaar zijn, staat in het vonnis, 'gedurende hetzelfde aantal dagen dat de uitzending na 4 juni 2017 op deze website heeft gestaan'. Ook moet de zender de proceskosten betalen en ervoor zorgen dat de uitzending nergens meer is terug te vinden.

SBS reageert slechts kort op de veroordeling: ,,We bestuderen het vonnis en kijken dan wat we doen,'' zegt een woordvoerder. SBS kan nog in hoger beroep, maar dat moet dan wel vandaag worden besloten.