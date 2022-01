Schaapsherders zijn klaar met de wolf: ‘Tijdens de aanval stond ik machteloos’

Kwart Nederlan­ders vindt dat wolf hier niet thuishoort

Niet iedereen is blij met de terugkeer van de wolf in Nederland. Een kwart van de Nederlanders vindt dat het roofdier niet in Nederland thuishoort, net iets minder dan de helft is van mening dat de diersoort hier wel hoort. Dat meldt datapersbureau LocalFocus, onderdeel van het ANP, op basis van een enquête die is uitgevoerd in samenwerking met Kieskompas.

14 januari