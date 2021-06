Schaars gekleed raadslid in beeld tijdens raadsvergadering: gemeente haalt fragment offline

Magneetvis­sers vinden na 22 jaar ‘schatkist­je’ met gestolen buit

29 juni Ad van der Made is nog steeds flabbergasted. Tweeëntwintig jaar geleden werd er bij hem en zijn vrouw Gerda ingebroken. En nu ineens, meer dat twee decennia later, heeft hij een deel van de indertijd gestolen spullen plots weer in handen. Opgelost is de inbraak niet. En dat zal waarschijnlijk ook wel niet meer gebeuren. Maar wie verwacht na zoveel jaar ineens weer het klokje dat vroeger op de kast stond, terug te zien? ,,Dit maak je nooit mee.”