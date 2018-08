Schaatsbond bezorgd om hormoongebruik topschaatsers

Schaatsbond KNSB maakt zich ernstig zorgen om het gebruik van schildklierhormonen door topschaatsers. De bond zegt de laatste tijd signalen te hebben ontvangen dat sporters ,,medicijnen krijgen voorgeschreven die weliswaar niet op de dopinglijst van de WADA staan, maar waarvan het gebruik zonder medische noodzaak gezondheidsrisico's oplevert''.



In een brief aan de schaatsers van 10 juli wijst technisch directeur Remy de Wit op de gevaren. Hij stelt dat binnen de medische wereld veel discussie over dit onderwerp is. Ook roept hij de schaatsers op om een klacht in te dienen als een arts hieraan meewerkt.

In de brief, die door De Volkskrant is ingezien, worden schildklierhormonen niet specifiek genoemd. Maar de KNSB heeft aan diverse media bevestigd dat het gaat om schildkliermedicatie. Die gebruiken sporters om meer energie te krijgen en snel vet te verbranden.



Bij de licentieovereenkomst van de topteams voor het nieuwe schaatsseizoen wordt een extra bepaling opgenomen, schrijft De Wit. Daarin zal staan dat artsen ,,géén middelen mogen voorschrijven indien daar geen medische indicatie voor is''.

Internationale dopinglijst