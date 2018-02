Schaatsliefhebbers opgelet: -5 graden in aantocht

Komend weekeinde wordt het koud, heel koud. ,,De winter staat voor de deur”, concludeert Woei aan de hand van de 15-daagse weersverwachting. ,,Handschoenen, sjaal en muts zijn dit weekend zeker nodig want koude lucht wint geleidelijk terrein. Ook is er plaatselijk kans op sneeuw.”



De temperatuur gaat vanaf morgen naar beneden. Maandag, dinsdag en woensdag zijn volgens de huidige weersverwachting de koudste dagen. ,,In de nacht naar zaterdag kan het op uitgebreide schaal aan de grond licht gaan vriezen. Dat merken we zaterdagochtend wel, een laagje rijp op de grasvelden en auto's is dan gevormd. In de nacht naar zondag wordt het nog kouder. Er staat minder wind en de temperatuur komt bijna in het hele land een paar graden onder nul”, vertelt de meteorologe.