Schade aan woningen na opblazen auto in Waalwijk

UPDATE KNMI: code geel, kans op gladheid door ijzel in noorden en oosten van het land

Het KNMI waarschuwt dat het in het noorden en oosten van het land maandagochtend plaatselijk verraderlijk glad kan zijn. Sinds 05.00 uur geldt code geel in de provincies Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In de nacht van zondag op maandag gold er ook code geel voor Noord-Holland en Gelderland, maar die waarschuwing is maandagochtend vroeg opgeheven. In onder meer Friesland zijn strooiwagens de weg op gegaan. ,,Wees alert", waarschuwt het KNMI.

7:18