Schade door noodweer in Brabant en Limburg, opnieuw kans op felle onweersbuien

Het heeft vrijdag flink gestormd in het midden van Brabant. In Vught zijn bomen omgewaaid en in Oisterwijk staan straten blank. De brandweer is bezig met het opruimen van de schade die is aangericht. Voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel voor noodweer met onweersbuien en neerslag in de middag.

De ergste regen lijkt nu te zijn gevallen, maar volgens Buienradar krijgen Limburg en het oosten van Brabant in de middag opnieuw te maken met felle onweersbuien.

In Zuid-Limburg is de A2 is vanaf de Belgische grens bij Eijsden richting Maastricht door wateroverlast dicht bij het knooppunt Kruisdonk. In Maastricht heeft de brandweer een vrouw uit haar auto moeten redden, omdat haar auto door het hoogstaande water was uitgevallen, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Vught

Door omvallende bomen in Vught zijn volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio meerdere auto’s beschadigd geraakt. De brandweer is nu bezig met het opruimen van de takken op de weg. ,,Vught lijkt wel een oorlogsgebied”, vertelt fotograaf Bart Meesters. In een rondje door deze plaats zag hij in meerdere straten bomen of grote takken hiervan liggen.

Ellen Kuijs woont in Vught en stond boven te strijken toen het plots aardedonker werd. ,,Ik stond boven te strijken. Het werd aardedonker, zwart gewoon. Ik hoorde een ‘harde rol’ en zag dat er boven water binnenkwam”, vertelt ze aan deze site. ,,Ik riep mijn man en was in de veronderstelling dat er een boom op ons huis was gevallen. Dat bleek gelukkig niet het geval. De boom is er rakelings langs gevallen. Op het hekwerk en de poort van de buren. Ik zat een kwartier later nog te bibberen.”

Ook in Nuland zijn bomen op de weg gevallen. Twee brandweereenheden zijn uitgerukt voor zaagwerkzaamheden op de Kerkdijk boven dit dorp. In Helvoirt zijn in verschillende straten putdeksels omhoog gekomen.

Kelders blank in Den Bosch

Aan de Pettelaarseweg in Den Bosch zijn door de hevige regenval enkele kelders ondergelopen. De brandweer is gekomen om deze leeg te pompen.

De brandweer pompt kelders leeg in Den Bosch.

Ook het Bossche kermisdorp bij de Brabanthallen werd vrijdagochtend totaal overvallen door de wolkbreuk. Bij de kermisklanten konden luifels en campingstoeltjes de container in en werden dweilen aan het werk gezet.

Tussen Den Bosch en Tilburg is vermoedelijk door blikseminslag een boom op het spoor gevallen, laat spoorbeheerder ProRail weten. Beide sporen zijn daardoor versperd. De aannemer is ter plaatse voor inspectie en herstel, aldus ProRail. Ook tussen Heerlen en het Duitse Herzogenrath is geen treinverkeer mogelijk door een boom op het spoor, meldt Arriva op X.

Oisterwijk

Door een wolkbreuk boven Oisterwijk ontstond er vrijdagochtend rond 09.00 uur flink wat wateroverlast in en rondom het dorp. Omdat er zoveel neerslag in korte tijd viel, kon het water lastig weg.

Hoewel de herfst nog niet begonnen is, leek het daar deze vrijdagochtend in onder meer Oisterwijk wel een beetje op. Straten stonden blank en weggebruikers ondervonden hinder van de gevolgen van een stevige wolkbreuk. De straatputten konden de korte, maar hevige neerslag lastig verwerken.

Limburg

In Limburg kwamen meldingen over de wateroverlast met name uit het zuiden van de provincie. Een aantal straten en kelders liepen onder water. De buien waren volgens een woordvoerster van de brandweer vooral lokaal hevig maar kortdurend. Omdat er volgens de brandweer in Zuid-Limburg nauwelijks wind stond, zijn er geen bomen omgewaaid.

Op meerdere plaatsen in Vught liggen bomen of takken hiervan op de weg.

Wateroverlast in Oisterwijk.

Takken op de N65.

De wegen liepen snel onder.

Een aantal straten had te kampen met veel wateroverlast.