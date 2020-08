Schade door zomerstorm Francis, nog zware windstoten in kustgebieden

Update/videoDe zomerstorm die sinds gisteravond door Nederland raast, is over het hoogtepunt heen. Vooral in de kustprovincies is het flink onstuimig geweest met windkracht 9 en heeft daar ook de meeste schade veroorzaakt. Hoewel de wind in kracht afneemt, zijn er vanmiddag nog zware windstoten te verwachten in het Waddengebied, het westen en het noordwesten van het land. Voor die gebieden geldt nog code geel.

Omgewaaide bomen, geen vrachtwagens en auto’s met aanhanger of caravan op de dijk en her en der geen of minder treinen. Storm Francis leidde op verschillende plekken tot overlast. Bij verzekeraar Interpolis kwamen woensdag tot het middaguur 184 schademeldingen binnen. De verzekeraar denkt dat het aantal meldingen nog verder oploopt. Ongeveer driekwart van de meldingen betreft schade aan woonhuizen, aldus de verzekeraar. De schade is met name veroorzaakt door vallende takken, omgewaaide schuttingen en dakpannen die van een gebouw zijn geblazen.

,,Het weer heeft zich aan de verwachting gehouden”, concludeert weerman Michiel Severin van Weerplaza. ,,Aan de kust windstoten van wel 110 kilometer per uur, in enkele regio's landinwaarts tot zo’n negentig kilometer per uur. Echt code geel, zonder op uitgebreide schaal grote schade.”

Wel onstuimig genoeg om onder meer het treinverkeer hier en daar te ontregelen. Zo reden er vanochtend vroeg tussen Amsterdam en Den Helder minder intercity’s door de weersomstandigheden, net als tussen Groningen en Assen. Ook reden er geen treinen tussen Boskoop en Gouda door een boom op het spoor en rijden er tussen Rotterdam en de Belgische grens geen treinen door harde wind op de hogesnelheidslijn.

Her en der is er voor wegverkeer nog hinder in het land door de harde wind, zoals bij de Moerdijkbrug op de A16 richting Breda, meldt Rijkswaterstaat. Daar staat vanochtend een vrachtwagen met een opengewaaide klep. Twee rijstroken zijn dicht. De N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, is afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de harde wind.

Windkracht 9

De zomerstorm raasde vannacht al met windkracht 9 door Nederland. Door de zware windstoten vielen bomen om en raakten huizen beschadigd. In Den Haag kwam een vrouw onder een omgevallen boom terecht. De brandweer pakt eerst de meldingen op die extra urgent zijn, zegt de woordvoerder van de regio Haaglanden, waar zo'n 150 meldingen binnenkwamen tot vanochtend. ,,We gaan nu de balans opmaken.” Hierbij wordt de lijst afgegaan van nog onbehandelde meldingen, zoals losgelaten gevelbeplating en omgewaaide steigers.

De brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond had tot ongeveer 07.30 uur ruim vijftig meldingen gehad sinds dinsdag 19.00 uur. Daar zaten volgens een woordvoerder geen spoedeisende meldingen bij. Het ging vooral om bomen die zijn omgegaan. Een woordvoerder van de brandweer Noord-Holland Noord spreekt van een relatief rustige nacht, met circa dertig meldingen van kleine incidenten, zoals takken of bomen op de weg.

STORM nu al bij #IJmuiden met rukkers tot bijna 100 het uur.Vrij uniek storm op 25 #augustus.

In het Twentse Ambt Delden is een automobilist tegen een omgewaaide boom gereden. De man liep hierbij een hoofdwond op. In het Zeeuwse Brouwershaven kwamen bewoners met de schrik vrij toen er een boom bovenop het huis waaide. De bewoners lagen te slapen, maar niemand raakte gewond. In Zeeland had de brandweer tot 08.30 uur 28 meldingen binnengekregen, van vooral kleinere incidenten, aldus een woordvoerder. In Zierikzee kwam een boom tegen een huis aan. In Vlissingen hing een steiger los. Volgens de zegsman gingen de meeste meldingen over forse takken of bomen die wegen blokkeerden.

De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat de stormschade in deze regio vooralsnog beperkt is gebleven tot enkele omgewaaide bomen. Aan de Keizersgracht is er een auto total loss. Op de Overtoom was een tramleiding geraakt door een boom, maar dat is inmiddels hersteld. Op de Oostenburgergracht in Amsterdam konden bewoners tijdelijk hun woning niet uit door een grote boom tegen de gevel.

Volledig scherm Een auto met schade nadat een boom omviel in Scheveningen. © ANP

In de loop van de ochtend neemt de wind weer in kracht af, maar het duurt tot het eind van de middag voordat de zware windstoten helemaal zijn verdwenen. Tot vroeg in de avond blijft het flink waaien met overal minimaal windkracht 4 of 5. Op de Wadden staat vanavond zelfs nog windkracht 7. ,,Voor de liefhebbers van kitesurfen en windsurfen zijn dat natuurlijk juist wel mooie vooruitzichten. Ook golfsurfers komen aan hun trekken, want forse golven worden met de westen- tot noordwestenwind naar onze stranden geblazen. Golven van 3 tot 5 meter kom je niet elke dag tegen daar”, zegt meteoroloog Severin. ,,Voor de meeste zeilers zal de wind te krachtig zijn vandaag.”

Bij de vorige storm, op 11 mei, kwamen vijf surfers om het leven. Maar nu is het lang niet zo gevaarlijk, zegt de KNRM. Er ontstond toen een dikke laag schuim door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten. Daar was niemand op voorbereid. Ze raden surfers nu dan ook niet af om naar de kust te gaan. ,,Lekker doen", zegt een woordvoerster. ,,Maar motorbootjes en zeilers die onervaren zijn zou ik niet adviseren nu massaal het water op te gaan.”

Waarom een naam?

Sinds afgelopen najaar krijgen stormen van betekenis in het westen van Europa een naam. Daardoor is storm Francis de eerste zomerstorm in ons land met een naam, bovendien een naam die in Nederland werd bedacht.

Morgen is het veel rustiger weer en staat er een matige wind. Vrijdag en in het weekend is het weer iets onstuimiger met een matige tot vrij krachtige wind, maar tot een storm komt het niet meer.

Eerste zomerstorm in ruim een jaar

Het is ruim een jaar geleden dat we in ons land met een zomerstorm te maken hebben gehad. Vorig jaar stormde het op 10 augustus enige tijd langs onze westkust. Die zomerstorm zorgde lokaal voor flinke schade, onder andere het stadion van AZ stortte toen deels in.

Francis is de vijfde storm van het jaar. In februari kwamen vier stormen over het land in een tijdsbestek van twee weken.

Zomerstormen zijn doorgaans minder heftig dan de exemplaren in het najaar, winter en vroege voorjaar, al kunnen zomerstormen soms ook heftig uitpakken. Op 25 juli 2015 was code rood van kracht en als gevolg van schade door zware windstoten kwamen meerdere mensen om het leven. De zwaarste zomerstorm was op 26/27 augustus 1912. Toen werd in Hoek van Holland een windstoot van 148 km/uur gemeten.

Volledig scherm Omgewaaide boom aan de Kloosterstraat in Schijndel. © Persburo Sander van Gils/Sander van Gils

