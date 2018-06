Scheepsverkeer moet omvaren voor verzwakte potvis bij Den Helder

De Noordzee, waar de potvis momenteel zwemt, is te ondiep voor hem. Dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. ,,Het dier is ernstig verzwakt en vermagerd, en er is een grote kans dat hij overlijdt. Hij zal dan aanspoelen of wegdrijven. Het was het doel om hem te redden, en ze zijn met een boot die kant opgegaan. Toen is geconstateerd dat het dier ernstig verzwakt was, en nu is het even afwachten wat er gebeurt." De strandingscoördinator van het ministerie van Economische Zaken is direct op de hoogte gesteld. Wanneer het om een walvis gaat die in de problemen zijn en groter dan drie meter, is dat protocol.