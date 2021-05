Schepen, bruggen en havens: de schilderijen van de verstandelijk beperkte Marco (44) gaan de wereld over

Indrukwek­kend: deze tekeningen van Charles Kemper tonen de oorlog in Rotterdam in al zijn somberheid

4 mei Was Rotterdammer Charles Kemper een tekenaar of een kunstenaar? Of gewoon beide. Expert foto- en kunstcollectie Wanda Waanders van het Stadsarchief Rotterdam laat het in het midden. Feit is wel dat hij in opdracht van het archief de veranderingen in de stad op een nauwgezette, haast documentaire manier vastlegde. Ook tijdens de Duitse bezetting schetste hij er op los. Een serie tekeningen dook recent op bij een verzamelaar in Cruquius, bij Hoofddorp.