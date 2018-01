Scherfvest en helm voor ambulancemedewerker

Echtpaar ontkent uitbuiten zwakbegaafde 'huisslaaf'

14:22 Het echtpaar uit Tubbergen dat ervan wordt verdacht een man jarenlang als 'huisslaaf' hebben gebruikt, ontkent dat ze de man dwongen voor hen te werken. ,,We hadden hem als een zoon opgenomen in ons gezin'', zei Gretha K. vandaag in de rechtbank in Almelo.