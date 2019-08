Scheringa ‘schrikt zich hoedje’ na instorten dak AZ

VIDEO Brabantse vegan streaker slaat toe tijdens stierenge­vecht op Mallorca: ‘Ze sloegen me vol op mijn gezicht’

18:32 De Brabantse Peter Janssen, beter bekend als de ‘Vegan Streaker’, is gisteren opgepakt in Mallorca na het verstoren van een stierengevecht. Voor het eerst in twee jaar werd het controversiële evenement weer in Palma gehouden.