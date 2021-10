Scherpenzeel als het Gallië van Nederland: ‘Wilden zelf bepalen wat er in ons dorp gebeurt’

,,Het ergste is dat er niet geluisterd werd naar de burgers’’, zegt Jaap van Donselaar met priemende blik aan zijn keukentafel in Scherpenzeel. Vorig jaar juni organiseerde de gemeente een referendum met de vraag: bent u voor of tegen de fusie van Scherpenzeel en de gemeente Barneveld. Een grote meerderheid, 82 procent, was tegen. Scherpenzeler in hart en nieren Van Donselaar dacht toen: dan moeten we ook zorgen dat het niet gaat gebeuren. Samen met drie anderen uit het dorp starten ze het Burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig. ,,Het was al jaren duidelijk dat de Provinciale staten en de Commissaris van de Koning die fusie er door wilden duwen.’’