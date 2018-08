Schiet eens op met beter worden! Straks kan dokter X niet op vakantie

'Aso-azc's' worden nauwelijks gebruikt

6:28 De twee opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers die eind 2017 openden, worden weinig gebruikt. Terwijl er in Hoogeveen en Amsterdam in totaal honderd vreemdelingen tegelijk onder extra toezicht kunnen worden geplaatst, zijn er in de eerste vier maanden na de opening slechts 36 mensen tijdelijk opgevangen.