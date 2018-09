Schietende jongen mag niet terugkomen op zijn school

Rooms Katholieke Kerk: 'Over­zicht misbruik klopt in grote lijnen'

10:04 Het overzicht van Nederlandse bisschoppen en kardinalen die misbruik in de katholieke kerk tot 2010 in stand hielden, ,,klopt in grote lijnen''. Dat zegt een woordvoerster van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) in een reactie op een publicatie van NRC gisterenavond, waarin de kerkleiders met naam en toenaam worden genoemd.