Schietincident bij Pieter Nieuwland College

De woordvoerder van de politie bevestigt dat er een schietincident is geweest op de Nobelweg waar ook de school is gevestigd. Het plein is afgezet met linten en er zijn zeker vier politiewagens aanwezig.



Na de schietpartij werden vier personen aangehouden door de politie. Een verdachte was in het bezet van een vuurwapen, de andere drie wilden zich niet identificeren.



Of de andere drie verdachten betrokken waren bij het schietincident wil de politie ook nog niet zeggen. "Het zou kunnen. De toedracht is nog redelijk onduidelijk. Het moet nog worden vastgesteld."



Getuige

De politie vermoedt dat er een ruzie voorafging aan het schietincident. Er zijn geen gewonden gevallen. Een getuige, Regiane Rocha, zag een jongen schieten. Ze was onderweg naar de supermarkt toen ze een jongen - ze schat hem een jaar of 13 - zag schieten op vogels die aan de overkant van de school werden gevoerd door een oudere vrouw.



"Ik zag meteen dat het een nepwapen was, maar ik was toch even bang. Op een gegeven moment rende hij richting de school en schoot een paar keer op de glazen deuren. Er kwamen vonken vanaf." Volgens Rocha kwam de politie snel daarna. "De jongen rende weg, maar ze konden hem toch arresteren."



Het Pieter Nieuwland College is een middelbare school in Oost waar HAVO- en VWO-onderwijs wordt gegeven.