Schietincident in Gronings dorp: één gewonde en acht arrestaties die onrust veroorzaken

De politie kreeg omstreeks 20.45 uur melding van melding van een schietincident in de Dorpstraat. Daarbij raakte volgens de krant een persoon gewond aan zijn voet. Hij is een van de opgepakte verdachten. In eerste instantie pakte de politie zes verdachten op, later nog twee. De daaropvolgende onrust noodzaakte de politie tot het oproepen van meer eenheden.