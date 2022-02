Schietpartij in metro onder de ogen van passagiers: ‘Ruzie in drillrapscene uitgevochten in coupé’

Joodse gedetineer­de hoeft magnetron niet te delen met zijn celgenoot

Een Joodse gedetineerde mag niet in een meerpersoonscel worden geplaatst, zolang hij daar geen eigen magnetron heeft. Dat heeft de beroepscommissie bepaald, nadat de gedetineerde een klacht had ingediend tegen de directeur van de penitentiaire inrichting in Roermond. De man bereidt koosjer voedsel en zijn celgenoot niet.

