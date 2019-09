Schietpartij in Zwolle: 1 gewonde, kogelgaten in auto en woning

updateZwolle is vannacht opgeschrikt door een schietpartij waarbij iemand gewond raakte. Zowel in een woning als in een auto in de wijk Stadshagen zitten kogelgaten. De politie bevestigt dat het om een schietpartij gaat.

Agenten zochten in alle vroegte van de zondagochtend de omgeving af van de Van Disselstraat in de Zwolse wijk Stadshagen naar aanleiding van een melding van een schietpartij. Op een parkeerplaats staat een auto met een kogelgat, vlakbij een woning die ook geraakt is. Of de woning iets met de schietpartij te maken heeft of ‘toevallig’ werd geraakt, is niet duidelijk.

Ziekenhuis

Woordvoerder Ruud Visser van de politie Oost-Nederland bevestigt dat het om een schietpartij gaat waarbij iemand gewond is geraakt. ,,Die is naar het ziekenhuis gebracht.’’ De politie heeft de persoon in kwestie nog niet kunnen spreken. Dat gebeurt later op de ochtend. Er is volgens Visser nog niemand aangehouden.

De technische recherche gaat een uitgebreid onderzoek doen in de Van Disselstraat als het licht wordt, zegt Visser. Vroeg in de ochtend spoedden agenten en de ambulance zich naar de straat, na een melding van een schietpartij.

Kogelgaten

Agenten troffen er een gewonde aan en een auto met in elk geval één kogelgat. In een woning in de straat zijn in elk geval twee kogelgaten in een ruit stille getuigen van wat zich op de vroege zondagochtend afspeelde.

Of de auto en de woning doelwit waren of zich toevallig in de vuurlinie bevonden, is nog niet bekend. Dat moet onderzoek uitwijzen, zegt Visser.

Volledig scherm Twee kogelgaten in de ruit van een woning vlakbij de plek waar de schietpartij plaatsvond. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Volledig scherm De auto met het vermoedelijke kogelgat. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Terwijl in de Van Disselstraat buurtbewoners wakker werden van harde knallen, zat menig Zwollenaar in de hele wijk rechtop in bed vanwege het geluid van een overvliegende politiehelikopter. Die hielp agenten op straat met - vermoedelijk - een zoektocht.

Onderstaande tweet brengt een deel van de vlucht van de politiehelikopter in beeld.

Linten

De politie heeft linten gespannen in de Van Disselstraat om de plek van de schietpartij af te zetten vanwege het onderzoek in de straat. Volgens een getuige zochten agenten onder meer in afvalbakken.