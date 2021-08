Schietpartij na schietpartij in Feijenoord, waar gaat het mis? ‘Wijkagenten weten niet wat er speelt’

Feijenoord leeft in angst na reeks beschietin­gen: ‘Waarom brengen ze mij in gevaar?’

18 augustus Voor de zesde keer in drie weken is een woning in Rotterdam-Feijenoord beschoten. De angst in de wijk groeit en ook het stadsbestuur is bezorgd. ,,Dit is onacceptabel’’, zegt locoburgemeester Bert Wijbenga.