Schiettraining Defensie stilgelegd vanwege gasuitstoot vuurwapen

Dat blijkt uit een bericht van Defensie dat deze krant heeft ingezien. Ook de Dienst Speciale Interventies van de politie, die ingrijpt bij ernstige situaties zoals terreurdreiging, maakt gebruik van het wapen en heeft de training stilgelegd.

Gebruikers van het wapen klagen dat ze bij het afvuren veel dampen in het gezicht krijgen geblazen. Op een schietbaan komt dat achter elkaar voor. Onderzoeksinstituut TNO heeft gemeten of de gasuitstoot van het wapen binnen de geldende norm bleef. Dat bleek het geval.

Aanvullend onderzoek

Nu willen Defensie en de politie aanvullend onderzoek naar de schadelijkheid van de gassen in het lichaam. Daarbij wordt gekeken naar de trainingsomstandigheden, zoals of de schietbaan open of overdekt is.

Tot dat onderzoek is beëindigd, naar verwachting nog deze zomer, is de omscholing naar het nieuwe wapen stopgezet. Defensie en politie besluiten later of onderzoek naar gasuitstoot van andere wapens nodig is.