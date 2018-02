Schijn van belangenverstrengeling rond Lelystad Airport

Halbe Zijlstra erkent dat hij dom is geweest: Het is wat het is

12 februari Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken ligt onder vuur. Hij vertelde dat hij Vladimir Poetin hoorde spreken over zijn ambities voor Groot Rusland in diens buitenverblijf. In werkelijkheid was de VVD’er helemaal niet in de datsja van de Russische president.