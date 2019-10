‘Schijnbaar moet je je kind al inschrijven nog vóór het verwekt is’

Jongetje (5) overleden na botsing met auto in Oldebroek

18:56 Een jongetje van 5 jaar uit de Gelderse gemeente Oldebroek is vandaag in zijn woonplaats overleden nadat hij was aangereden door een personenauto. Het slachtoffertje werd direct na het ongeval met spoed weggebracht naar het ziekenhuis, maar is daar volgens de politie aan zijn verwondingen overleden.