Schiphol: ‘Druk maar behapbaar, kom ook niet té vroeg’

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Topman Dick Benschop van de luchthaven moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de chaos , die mede als gevolg van personeelstekorten ontstond. Volgens de luchthaven blijft het tot en met de zomervakantie dagelijks druk.

Plan tegen de drukte

Schiphol kwam onlangs met een actieplan om drukte en lange wachtrijen van passagiers in de zomerperiode tegen te gaan. Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening. Ook worden afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over de vermindering van het aantal vluchten en het verplaatsen van vluchten.

De vakbonden willen op korte termijn meer bewakers, om de lange wachtrijen met passagiers op de luchthaven rustig te houden. Ze willen ook meer portofoons en marechausseebewaking op de piekmomenten. Daarover werd door Schiphol en de beveiligingsbedrijven niets definitiefs toegezegd tijdens nieuw overleg met de vakbonden, woensdagmiddag. ,,Er zijn geen concrete maatregelen getroffen. De wil is er wel, maar de vraag is of ze het kunnen oplossen”, zei bestuurder Erik Maas van CNV Vakmensen na afloop. ,,We kijken met angst en beven naar de situatie die dit weekeinde kan ontstaan. Het is wachten op de volgende escalatie.” Eerder die dag reageerde de marechaussee afwijzend op het verzoek om permanent mensen bij de controlepunten neer te zetten.