Schiphol: drukte behapbaar, schrappen vluchten blijft optie van de zomer

Op Schiphol is het ook vandaag weer druk. De luchthaven verwacht zo'n tienduizend reizigers meer dan gisteren. De drukte is tot nu toe behapbaar, blijkt. Schiphol-baas Dick Benschop belooft intussen beterschap maar houdt het schrappen van vluchten open als optie voor de zomer.

De luchthaven krijgt vandaag naar verwachting zo'n 190.000 passagiers te verwerken. ‘Echt veel’ volgens de zegsman en meer dan de afgelopen dagen. ,,Zaterdag waren het er ongeveer 170.000, vrijdag zo'n 180.000.’’ Zondag is er op de luchthaven de hele dag een groot aankomstaanbod vanwege terugkerende vakantiegangers van het verlengde hemelvaartsweekend. De drukte blijft naar verwachting gespreid, zegt Scholtes. ,,Een derde bij de aankomsten, een derde bij vertrek en een derde bij transfers. Bij de twee laatstgenoemde categorieën verwachten we de komende uren de grootste drukte.’’

Een beveiliger noemt de drukte eveneens behapbaar. Er zijn volgens hem wel piekmomenten, waarin een enorme stroom passagiers ophoopt en de boel vastloopt, maar mensen willen wel meewerken. Een medewerkster van de KLM bevestigt het beeld van een drukke, maar beheersbare zondag. ,,Het verloopt soepel”, zegt ze tegen persbureau ANP.

In de vroege ochtenduren hoefde nog niemand buiten in de rij te staan, maar dat veranderde na 10.00 uur. De rij liep vervolgens door tot in de door de luchthaven voor de terminal geplaatste tenten. Reizigers die door de security wilden, regenden daardoor nat. In de vertrekhallen wordt omgeroepen dat mensen hun jas ‘ruim van tevoren’ moeten uittrekken om de situatie bij de veiligheidscontrole zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook worden stroopwafels uitgedeeld aan wachtende reizigers.

Zaterdag

De afgelopen dagen liep het volgens de Schiphol-woordvoerder ‘redelijk door'. De drukte veroorzaakte zaterdag geen problemen op de luchthaven. Een woordvoerder omschreef de situatie aan het eind van de middag als beheersbaar. De marechaussee bevestigde dat beeld. Er waren geen incidenten, opstootjes of gekke dingen gebeurd, zo verklaarde een woordvoerder. Schiphol gaf eerder op de dag wel aan dat reizigers door de problemen van de laatste tijd steeds vroeger naar de luchthaven komen. Daardoor moeten ze mogelijk extra wachten, omdat balies van maatschappijen nog niet open zijn. Reizigers kregen het advies bij hun luchtvaartmaatschappij te checken hoe lang van tevoren ze verwacht worden.

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. Topman Dick Benschop van de luchthaven moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de chaos, die mede als gevolg van personeelstekorten ontstond. Volgens de luchthaven blijft het tot en met de zomervakantie dagelijks druk. ,,We verwachten vergelijkbare reizigersaantallen als vandaag en de afgelopen dagen’’, aldus woordvoerder Scholtes.

Actieplan

Schiphol lanceerde donderdag een actieplan voor de zomer om de verwachte drukte in goede banen te leiden. Het plan bestaat uit vier actielijnen: meer beveiligingsmedewerkers werven, het werken ‘in de operatie’ aantrekkelijker maken en goed belonen, de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren en zorgen voor een ‘maakbare’ situatie.

Dat wil zeggen dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid werk die het beschikbare personeel op dat moment aankan. Onderdelen hiervan zijn verbeterde afstemming met luchtvaartmaatschappijen over de planning, het uitplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens en de gisteren aangekondigde aangepaste slotregels.

Stok achter de deur

Dit actieplan is volgens Schiphol-topman Dick Benschop in uitvoering maar als het moet dan schrapt de luchthaven ook vluchten. ,,Op de aller drukste dagen moeten we zorgen dat vluchten en passagiers aangepast worden aan wat we kunnen waarmaken. Dan is een stok achter de deur nodig’’, zei hij zondag in Buitenhof, het wekelijkse discussieprogramma van VPRO, Avrotros en BNNVara.

Daarmee negeerde hij het verwijt dat voorzitter Frank Oostdam van de reisbranchevereniging ANVR een paar uur eerder had gemaakt aan het adres van de Schipholleiding. Die riep volgens hem te snel dat er vluchten geschrapt moeten worden om de drukte in de zomermaanden aan te kunnen. Vooral ook omdat de luchthaven de extra drukte had kunnen zien aankomen, zei de ANVR-voorzitter in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens Oostdam was het recente signaal van Schiphol aan de reissector verkeerd. Juist na twee jaar corona-ellende is de reissector volgens hem blij dat er weer gereisd kan worden. Bovendien zijn mensen ook bereid om extra geld uit te geven. Dat reisbedrijven daar dan niet volop van kunnen profiteren omdat vakantiegangers niet bij het vliegtuig kunnen komen, zorgt voor extra teleurstelling. Volgens de ANVR had Schiphol ook eerder op de verwachte drukte moeten anticiperen. In januari waren er volgens Oostdam al signalen dat de zomerperiode druk zou worden.

Benschop zei zondag dat je die drukte ‘inderdaad’ ziet aankomen en dat de luchthaven al ruim een jaar bezig is op te schalen door meer beveiligers en ander personeel aan te trekken. De oorzaak van de chaos in de meivakantie, vorig weekend en de dagen daarna was ‘dat het op het laatste moment misging’, lichtte de topman toe. ,,Er kwam minder personeel opdagen dan gepland tegen een achtergrond van een ongekend krappe arbeidsmarkt en een enorme reislust.’’

