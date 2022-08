Schiphol gaat vertraagde reizigers compenseren voor gemiste vluchten

Dat is de luchthaven overeengekomen met de Consumentenbond en tv-programma Max Vakantieman. Max spreekt van ‘fantastisch nieuws’. Aanvankelijk wilde het tv-programma een massaclaim indienen bij Schiphol, maar nu de luchthaven heeft meegewerkt aan een vergoeding is die van de baan. Om hoeveel mensen het gaat, en welk bedrag daarmee gemoeid is, zegt Schiphol nog niet in te kunnen schatten. Wel hebben Max, de Consumentenbond en Schiphol samen tot nu toe 1500 compensatieverzoeken liggen. ,,Al zitten daar waarschijnlijk dubbelingen tussen", zegt een woordvoerder van Schiphol.

Omboeken of nieuw ticket

Bij de kosten die vergoed worden moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket, maar ook aan bijvoorbeeld reiskosten als mensen besloten dan maar met de auto of trein naar hun bestemming te gaan. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kosten voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden op de luchthaven worden verhaald. Wie het aangaat moet het verzoek voor de vergoeding voor 1 oktober bij Schiphol indienen via de site van de luchthaven.

Quote We dachten eerst aan een massaclaim, maar dat is niet nodig gebleken woordvoerder van Consumentenbond

Reizigers van wie de vlucht werd geannuleerd worden volgens Europese regels al schadeloos gesteld door de luchtvaartmaatschappij. Schiphol wilde eventuele gevolgschade voor deze reizigers niet vergoeden omdat de reden van annulering vaak onduidelijk is, geeft de Consumentenbond aan.

Toch afspraken kunnen maken

De bond is desondanks niet ontevreden. ,,We dachten eerst aan een massaclaim, maar dat is niet nodig gebleken. In eerste instantie hield Schiphol het helemaal af, maar nu hebben we toch afspraken kunnen maken. We zijn blij dat er voor veel consumenten een regeling is getroffen”, laat een woordvoerder van de Consumentenbond weten.

Dick Benschop, directeur van Schiphol, schrijft in een verklaring dat hij het ‘uiterst vervelend’ vindt dat mensen door lange rijen bij de securitycontrole hun vlucht hebben gemist. ‘Daarmee hebben ze een vakantie of een deel van hun vakantie moeten missen en met die mensen voelen wij mee.’ Mensen mogen volgens hem ‘in deze bijzondere omstandigheden niet tussen wal en schip vallen’.

Schiphol zal de regeling zelf afhandelen. De Consumentenbond en Omroep Max evalueren die na afloop. ,,Maar als er mensen onterecht worden afgewezen, dan zullen die signalen ons al wel eerder bereiken en kunnen we in gesprek.”

De regeling loopt nu tot en met 11 augustus, vandaag. Als er daarna nog problemen ontstaan, dan gaat de Consumentenbond opnieuw met Schiphol in overleg. De geschatte kosten van de afspraken voor Schiphol zijn niet direct duidelijk.

Bekijk hier al onze video’s over de chaos op Schiphol:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.