Schiphol koopt tilhulpen om werk bagagesjouwers te verlichten

De inspectie bepaalde in maart dat bagageafhandelaren per direct tilhulpen moesten inzetten voor medewerkers die met zware spullen sjouwen. Bij alle bedrijven op Schiphol die werken met bagage van reizigers werden volgens de inspectie ,,onvoldoende maatregelen genomen om de fysieke belasting te verminderen”. De hoogte van de boetes zouden verschillen per bedrijf, maar de hoogste is 65.000 euro per maand.