Schiphol nadert top 10 drukste vliegvelden ter wereld

Derde deskundige nodig in zaak-Sharleyne

17:44 De rechtbank in Assen wijst een derde deskundige aan die de doodsoorzaak van de in 2015 overleden Sharleyne (8) moet onderzoeken. Eerdere deskundigen kwamen met tegengestelde bevindingen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 38-jarige moeder Hélène J. ervan dat zij haar kind over de balustrade van hun flat in Hoogeveen gooide.