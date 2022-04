Schiphol praat met luchtvaartmaatschappijen over drukte, Corendon en TUI weigeren annulering vluchten

Schiphol is op vrijdagmorgen nog altijd in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over het eventueel schrappen van vluchten en het nemen van andere maatregelen om daarmee de verwachte drukte dit weekend het hoofd te kunnen bieden. Corendon en TUI

De kans op een nieuwe staking door KLM-medewerkers dit weekend lijkt heel klein. FNV-bestuurder David van de Geer zegt dat het signaal dat de medewerkers vorige week afgaven bij de luchtvaartmaatschappij is binnengekomen. De komende tijd zal FNV ook aanschuiven voor verschillende cao-onderhandelingen bij KLM. FNV is niet verbaasd over de problemen op de luchthaven. ,,Wij hebben in vroeg stadium al gewaarschuwd voor chaos”, aldus Van de Geer. Hij rept van bedrijfsblindheid. ,,Eigenlijk is de grootste staking op Schiphol al een tijd aan de gang. Mensen weigeren namelijk daar te gaan werken tegen de huidige arbeidsvoorwaarden.”

Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de meivakantie dagelijks 174.000 passagiers. Daarmee gaat het in de hele vakantieperiode om 2,8 miljoen passagiers. De piek zaterdag ligt tussen 07.00 en 10.00 uur. Ook rond 14.00 uur wordt het druk.

De luchthaven kampt met grote tekorten aan personeel en hoopt in overleg met luchtvaartmaatschappijen tot een oplossing te komen. Vorig weekend kampte Schiphol ook al met grote drukte, vooral ook als gevolg van een staking bij bagage-afhandelaars. Zaterdag ontstond chaos doordat vluchten waren vertraagd of werden geannuleerd. Door de werkonderbreking ontstonden extreem lange wachtrijen. Vanwege die drukte werden reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Ook gingen even de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol dicht. Afgelopen week had de luchthaven nog last van de nasleep van de staking.

Corendon

Voor komend weekend waarschuwt Schiphol opnieuw voor drukte, ook nu er naar verwachting niet zal worden gestaakt. De luchthavenexploitant heeft maatschappijen gevraagd maatregelen te nemen om de druk te verminderen. Mogelijk dat vluchten worden geschrapt of omgeleid.

Reisorganisaties zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de oproep van Schiphol. Verschillende maatschappijen hebben ook gezegd niet bereid te zijn vluchten schrappen. KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, doet dit mogelijk wel. Over aantallen kon de maatschappij vrijdag verder nog niets zeggen.

Reisorganisatie Corendon kijkt naar mogelijkheden om vluchten de komende dagen vanaf andere Nederlandse luchthavens zoals die van Rotterdam te laten vertrekken, in plaats van vanaf Schiphol. Zo zegt Corendon-topman Steven van der Heijden maatregelen te willen nemen in verband met de verwachte drukte dit weekend op het grootste Nederlandse vliegveld. Van der Heijden verwacht vrijdagochtend nog duidelijkheid over de verplaatsingen.

,,Annuleren doen we niet, want daar hangt de volledige vakantie van mensen aan vast”, aldus Van der Heijden. ,,En boekingen stopzetten kan niet, want alles zit al wekenlang vol.” Daarom wordt gekeken naar andere Nederlandse luchthavens.

Vliegvelden in het buitenland zijn voor nu geen optie voor Corendon, omdat de organisatie dat reizigers niet aan wil doen.

TUI

Reisorganisator TUI blijft bij het eerdere standpunt geen vluchten te annuleren. ,,De meivakantie is bij uitstek een gezinsvakantie. Die reizigers willen we niet teleurstellen”, aldus een woordvoerster. Wel zegt TUI steeds in gesprek te zijn over oplossingen. Wat die mogelijk kunnen zijn, kon de zegsvrouw nog niet zeggen. ,,We zitten er bovenop. Wat we kunnen doen, doen we.”