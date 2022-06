Schiphol schrapt deze zomer tot wel honderden vluchten per dag, vele duizenden reizigers de dupe

Vakantievliegen wordt deze zomer een tombola. Om een nieuw drukteinfarct te voorkomen dwingt Schiphol luchtvaartmaatschappijen om ‘stoelen’ te schrappen, Hoeveel, wordt per dag bekeken. Op de drukste dagen blijven daardoor per dag gemiddeld 13.500 reizigers aan de grond.

Volgens luchthaventopman Dick Benschop is het onvermijdelijk dat maatschappijen deze zomer vluchten inleveren op de drukste dagen, als er te veel passagiers komen en er te weinig personeel beschikbaar is. Benschop stelde vanavond tijdens een speciaal belegde persconferentie dat het ‘niet verantwoord’ was om op goed geluk de zomer in te gaan. ,,Daarom hebben we besloten om nu al in te grijpen zodat mensen tijdig weten wat er gaat gebeuren.”

De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op. In juli komt dat uit op zo’n 67.500 reizigers en in augustus 72.500. Om dat te bereiken moeten er dus vluchten worden geschrapt.

De slotcoördinator van de luchthaven gaat in overleg met de verschillende luchtvaartmaatschappijen om de aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten.

Hoeveel vluchten worden geschrapt wordt per dag bepaald, zo ver mogelijk van te voren. Volgens de NOS kan het op de drukste dagen gaan om enkele honderden vertrekkende of aankomende vluchten. Momenteel is twaalf dagen van tevoren bekend of er voldoende personeel is. Schiphol wil dat inzicht in overleg met de betrokken bedrijven naar voren halen.

Onvoldoende personeel

Of de passagiersstroom weer tot een infarct leidt, zoals in de meivakantie, hangt af van het aantal beschikbare medewerkers, vooral beveiligers bij de controle van handbagage en passagiers. Het is tot nu niet gelukt om voldoende mensen te vinden, ondanks een drukke banenmarkt vorig weekend. Ook kost het opleiden van personeel veel tijd.

,,Er zullen groene, rode en dieprode dagen zijn,” zei Benschop eerder. ,,Met de luchtvaartmaatschappijen, beveiligingsbedrijven en afhandelaars moeten we de combinatie van het aantal passagiers en de hoeveelheid medewerkers passend maken. Ik ga niet op goed geluk de zomer in, en de problemen van de meivakantie herhalen.”

Verzet bij maatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen verzetten zich al weken tegen het gedwongen schrappen van vluchten. Gesprekken daarover hebben de afgelopen weken alleen opgeleverd dat maatschappijen die er zelf voor kiezen een vlucht niet uit te voeren (omdat ook zij met personeelstekorten kampen) hun rechten op een slot (een start of landing) tijdelijk kunnen inleveren zonder dat dit vervolgens − zoals gebruikelijk − aan een andere maatschappij wordt gegeven.

Nu er onvoldoende vluchten vrijwillig zijn ingeleverd, zal de luchthaven afdwingen dat vluchten worden geschrapt via een zogeheten local rule, waarbij alle luchtvaartmaatschappijen naar rato vluchten inleveren. Dat betekent dat grootgebruikers KLM, Transavia en Easyjet de meeste vluchten moeten opgeven.

De maatschappijen leggen zich morrend bij het plan neer. ,,Helaas is het zo dat we tot de conclusie moest komen dat het actieplan van Schiphol om uit de problemen te komen niet voldoende is,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin.

,,De enige uitweg is vluchten te cancellen. Dan komen ook de maatschappijen tot de conclusie dat we toch moeten zeggen: het zij zo. Het is glashelder dat we er niet blij mee zijn. Elke annulering is er een te veel. Maar het is de enige manier om een ordentelijke zomer te bewerkstelligen.”

,,We zijn ook niet blind voor de realiteit. Om ons heen in Europa is het inmiddels ook niet anders. We hopen dat het uiteindelijk meevalt. We zijn afhankelijk van de berekening van het aantal beveiligers door Schiphol. Ik hoop dat die voorspellingen ten aanzien van de mankracht correct is en er niet te conservatief wordt beperkt.”

Verhalen van schade

Er zijn volgens Fruitema van Barin nog geen afspraken gemaakt wie de kosten draagt. ,,We beraden ons wel over het verhalen van de schade, die in de tientallen miljoenen loopt. Uiteindelijk blijft Schiphol verantwoordelijk. Er wordt wanbeheer geleverd. Wij zijn niet de oorzaak van deze problemen, wij zijn bereid ons steentje bij te dragen. Daar moet wel wat tegenover staan.”

Het is weliswaar aan luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties om passagiers om te boeken, te vergoeden (en de verplichte vertragingsboetes te betalen. Reisbrancheorganisatie ANVR heeft al een rechtszaak aangekondigd als de luchthaven de schade niet zo veel mogelijk beperkt en vergoed. Volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam dreigen door de vliegbanreisorgansiaties anders om te vallen.

,,Ik raad de passagiers aan even te wachten, ga nog niet de maatschappij bellen. Over een aantal dagen weten we meer. En we zullen ons stinkende beste doen mensen om te boeken.”

Corendon maakte eerder vandaag al bekend in de maanden juli en augustus zo’n 150 vluchten van Schiphol naar het vliegveld in Rotterdam te verplaatsen. Daarnaast schrapt de reisorganisatie nog ongeveer 35 vluchten door samenvoeging met andere vluchten of verplaatsing naar andere luchthavens.