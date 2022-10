Schiphol verlengt compensatieregeling voor vluchtmissers

Maatschap­pij­en willen van Schiphol duidelijk­heid over compensa­tie

De in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen spreken later op woensdag met Schiphol over compensatie voor de verstoring op de luchthaven van de afgelopen maanden. Belangenvereniging BARIN wil van Schiphol weten wanneer en in welke mate de luchtvaartmaatschappijen geld tegemoet kunnen zien voor de geleden schade. Concrete afspraken hierover verwacht BARIN-voorzitter Marnix Fruitema over enkele weken.

