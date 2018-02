Schipper aanvaring stuw bij Grave krijgt 1.400 euro boete

Stemming donorwet Opvolger Barth wellicht niet op tijd benoemd in senaat

14:29 Het is onzeker of de beoogde opvolger voor de vandaag vertrokken PvdA-senator Marleen Barth aanstaande dinsdag al benoemd kan worden in de Eerste Kamer, laat de PvdA weten. Terwijl op die dag de belangrijke stemming over de donorwet van Pia Dijkstra plaatsvindt.