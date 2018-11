Schipper dodelijk mastongeluk Harlingen vrijgesproken

Op 21 augustus 2016 brak een van de masten van klipper Amicitia (1889) af na een tocht over de Waddenzee. Aan boord waren twaalf Duitse toeristen, de schipper en zijn vrouw. De slachtoffers waren drie mannen van 19, 43 en 48 jaar oud. Houtrot bleek de oorzaak van de breuk. Die was ontstaan door een windscheur in de mast, die doorliep achter een vastgeschroefde gaffelplaat. In de scheur was vocht blijven zitten.

Geen onderhoudsplan

De rechter verwijt het de 54-jarige schipper uit Stiens dat hij geen onderhoudsplan had, hoewel dit niet wettelijk verplicht was. Wel liet hij regelmatig onderhoud plegen. Bij een beurt begin 2015 herstelde een timmerman twee plekken op de mast, maar de windscheur werd niet opgemerkt. De scheur kwam zo ook niet onder de aandacht bij de schipper en de keuringsinstanties.



De communicatie over de reparaties schoot tekort, aldus de rechter. De schipper had zich beter moeten laten informeren over het onderhoud en meer toezicht moeten houden op de werkzaamheden, ,,maar dit had waarschijnlijk niet gemaakt dat de aantasting van het hout tijdig was onderkend’’. Een noodlottige samenloop van omstandigheden, vindt de rechtbank.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed na het incident onderzoek onder de bruine vloot van historische schepen. In een rapport uit 2017 concludeerde de OVV dat er in de branche veel mis is op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. In de branche zijn inmiddels nieuwe normen voor veiligheid gekomen.