Schipper fatale aanvaring opgepakt, 56-jarige Drentenaar omgekomen

'Wonen op een industrie­ter­rein is een paradijs, zo lekker rustig'

11:00 Rustig wonen Je ziet het op haast elk bedrijventerrein: ineens staat er een woonhuis. Keurig met gordijnen en een aangelegde tuin. Ver weg van supermarkt of speeltuin, geen buren om samen mee te barbecuen. Is dat dan leuk wonen? ,,Ja hoor, het is hier heerlijk rustig.’’