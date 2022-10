‘Schippers hadden vlak voor dodelijke aanvaring marifooncontact: stuurboord-stuurboord’

De schippers van snelboot Tiger en watertaxi Stormloper, die vrijdag met elkaar botsten op de Waddenzee, hadden vlak voor hun aanvaring contact met elkaar via de marifoon. Ze wisten beiden dat ze langs elkaar moesten in de vaargeul van het nauwe Schuitengat en probeerden af te spreken hoe dat te doen. Dat meldt de Leeuwarder Courant .

Het dagblad doet dat op basis van een analyse van het marifooncontact tussen de Tiger, de Stormloper en de verkeersdiensten op vuurtoren Brandaris en Harlingen. Het terugluisteren van marifooncontact is mogelijk via openbare online bronnen, die de krant raadpleegde.

Voordat de Tiger, de sneldienst van Rederij Doeksen, de aanvaring meldt aan de zeeverkeerscentrale Brandaris, zoekt de Tiger contact met de schipper van de Stormloper, van watertaxibedrijf De Bazuin. In het Schuitengat, voor de kust van Terschelling, vraagt de Tiger om twaalf minuten over zeven in live contact met de Stormloper hoe ze elkaar in de nauwe vaargeul zullen passeren. Vanaf de Stormloper klinkt de reactie: ,,Zeg het maar.”

De Tiger biedt aan elkaar stuurboord-stuurboord te passeren, zo is te horen. In scheepstermen betekent dat ze elkaar stuurboord (rechts) houden, oftewel - in autotermen - dat ze beide de linkerkant van de vaargeul aanhouden.

Welke koers de schippers op dat moment voeren, is onduidelijk. Na de botsing meldt de Tiger zich bij vuurtoren Brandaris om te melden dat er ‘een probleem, een probleem’ is, een aanvaring met de Stormloper.

De snelboot Tiger van rederij Doeksen. Afgelopen vrijdag was de snelboot betrokken bij een botsing met watertaxi Stormloper tussen Terschelling en Vlieland.

Doden, gewonden en vermisten na botsing

De snelboot en de watertaxi kwamen vrijdagochtend vroeg met elkaar in botsing. In de watertaxi zaten acht mensen. Vier van hen werden levend uit het water gehaald door hulpverleners. Van hen is één persoon zwaargewond, de drie anderen raakten lichtgewond.

Twee mensen kwamen om het leven: een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. Die slachtoffers zijn geborgen. Een 12-jarig kind, de zoon van de overleden man uit Sexbierum, en een volwassen man worden nog altijd vermist. Ook vandaag is weer naar hen gezocht, maar zonder succes.

De politie heeft onder meer bij laagwater gezocht op de zandbanken bij de vaargeul waar het ongeval gebeurde. Ook is een oproep gedaan aan de scheepvaart om uit te kijken naar de vermisten, maar dat heeft nog geen concrete aanwijzingen opgeleverd. Woensdagochtend wordt de zoekactie hervat.

Vaarsnelheid

Op enkele uitzonderingen na en behalve in de daarvoor aangewezen hoofdscheepvaartroutes, geldt er voor de Waddenzee een verbod om met motorschepen sneller te varen dan 20 kilometer per uur. Die maximumsnelheid geldt ook voor het Schuitengat bij Terschelling, waar de aanvaring tussen de twee vaartuigen plaatshad. ,,Ook de watertaxi en de snelboot moeten zich daar aan die snelheid houden”, meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder.

Uit informatie van de website Marine Traffic kwam toen naar voren dat de vaarsnelheid van de watertaxi in de minuten voor het ongeluk afnam van 25 knopen (ongeveer 46 kilometer per uur) naar nul. De vaarsnelheid van de Stormloper is meestal rond de 25 tot 30 knopen (ongeveer 50 kilometer per uur). De watertaxi werd na het ongeval geborgen. De snelboot werd in Harlingen naar Damen Shipyards gebracht. Dat gebeurde op verzoek van de politie, meldt rederij Doeksen. Ook het schip Tiger ligt daar voor onderzoek.

