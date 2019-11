‘Schokkende beelden’: man voor dood achtergelaten in gracht na beroving

Video Enschedese advocaat zwaarge­wond na beschie­ting vanuit rijdende auto

15:50 Philippe Schol (43), advocaat in Enschede, is vanochtend beschoten in Gronau, vlak over de grens bij het Twentse dorp Glane. Het slachtoffer liep op straat, toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. De Enschedeër raakte zwaargewond.