Scholen in Geldrop die dicht bleven om ruzie gaan morgen weer open

Raad van State maakt gehakt van voorstel halvering collegegeld

16:53 Het wetsvoorstel dat regelt dat het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd, deugt niet. Volgens de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, is niet duidelijk welk probleem de korting oplost en of de halvering van het collegegeld wel effectief is.