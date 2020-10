Scholen wachten met smart op richtlijn over ventileren: welke ventilatie is nodig?

Lezersbrieven Reactie op klagen over jongeren: ‘Het leven is niet altijd makkelijk en leuk’

29 september Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 29 september in de krant verschenen over onder meer de burgemeester van Tilburg en het onderzoek naar verpleeghuizen tijdens de lockdown.