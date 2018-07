'Scholen willen de kantjes er helemaal niet af lopen'

Vader valt docent (28) aan die relatie met zijn 15-jarige dochter zou hebben

5 juli Een 28-jarige economieleraar van een middelbare school in Boxtel is vorige week aangehouden in een onderzoek naar een strafbaar feit. Tegen de docent is aangifte gedaan van seksueel misbruik. De hele affaire leidde vorige week tot een explosieve situatie, toen de vader van het mogelijke slachtoffer de docent op school opzocht en er een vechtpartij uitbrak.