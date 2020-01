Scholieren vinden stakende docenten prima: ‘Zij meer geld, wij lekker vrij’

Het gros van de scholieren vindt het prima dat hun docenten weer staken. Ze maken zich zorgen over het lerarentekort, vinden dat hun leraren te hard moeten werken en best wat meer mogen verdienen, maar bovenal: ‘ze komen op voor zichzelf en ik hoef niet naar school.’

Dat blijkt uit een peiling onder ruim vijfhonderd middelbare scholieren door deze krant en jongerenpanel Stemmingmakers van scholieren.com. Van de leerlingen die de vragen beantwoordden, komt de meerderheid van het vwo en is ruim zestig procent meisje.

Honderden leerlingen zeggen de staking wel te begrijpen. De scholieren zien dat hun docenten na schooltijd nog uren moeten werken en soms gestrest in de klas komen. ,,Er is echt een hoge werkdruk. De leraren raken hierdoor gestrest, waardoor de sfeer op school minder gezellig is.” De scholieren snappen waarom hun docenten het werk neerleggen. Zelf ervaren ze soms ook de gevolgen van het lerarentekort. ,,Op onze school merken we dat de kwaliteit van lesgeven achteruit is gegaan door het lerarentekort. Het is belangrijk dat hier aandacht aan gegeven wordt. Ik heb liever twee dagen minder les om aandacht te vragen voor een groot probleem dan steeds nieuwe docenten omdat de vorige een burn-out kreeg.”

Volledig scherm In Den Haag marcheerden de stakers langs het ministerie van Onderwijs. © ANP

Ook hebben de scholieren last van veel lesuitval als hun leraren uitvallen of er niemand te vinden is. ,,Er zijn kortweg gewoon te weinig leraren en het is nu zelfs zo erg dat ik in mijn pre-examenjaar geen docent scheikunde heb.” Buiten de lessen kunnen de leerlingen vragen stellen aan oud-leerlingen. In een vwo-examenklas klaagt een leerling over buitensporige uitval bij het vak economie. ,,Met economie zitten wij nu erg in de knoei. We hebben een maand geen docent gehad en vervolgens viel de nieuwe docent ook weer twee weken uit. Al met al chaos en we hopen maar dat het goedkomt.”

Wisselende gezichten

Maar er speelt meer. De scholieren beklagen zich over alle wisselende gezichten voor de klas en stellen dat er minder goede lessen worden gegeven omdat niet alle docenten de juiste papieren hebben. ,,Er zijn te weinig professionele ondersteuners (mentoren), wat wij nu voorgeschoteld krijgen zijn vaak onervaren docenten die een extra zakcentje willen verdienen. Op dit moment heb ik zelfs helemaal geen mentor.” Ook vinden ze het hinderlijk dat de leraren niet overal aan toekomen tijdens de lessen. ,,Ik merk dat leraren het erg druk hebben en leerlingen hierdoor meer zelf laten doen, bijvoorbeeld meer huiswerk. Dit veroorzaakt dus niet alleen dat leraren het erg druk hebben maar ook dat leerlingen het erg druk krijgen met school.”

Veel leerlingen vinden dat er meer waardering moet komen voor leraren, maar vooral ook voor hun onderwijs. ,,School moet een prioriteit zijn.” Sommige leerlingen denken daarbij zelfs ver vooruit: ,,Voor mij is het probleem niet groot, maar het tekort wordt steeds groter en tegen de tijd dat ik kinderen heb hoop ik niet dat er nog steeds niets is veranderd aan het tekort en de werkdruk”, schrijft één van hen. Maar ook: ,,Ik wil later ook leraar worden en dan graag een goeie baan hebben.”

Volledig scherm Hoewel sommige middelbare scholieren vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs, vinden ze een dagje vrij tijdens de staking vaak wel lekker. © ANP

Missen

De tientallen leerlingen die tegen de staking zijn, vinden dat hun docenten, al vóórdat ze hun beroep kozen, wisten hoeveel ze zouden gaan verdienen en balen dat ze hierdoor nóg meer lessen moeten missen. ,,We hebben voor bijvoorbeeld biologie twee maanden geen docent gehad. Nu moeten we alles binnen een maand doen en ik vind dat persoonlijk te veel voor de leerlingen", zegt er eentje. Bovendien zijn er scholieren die in hun examenjaar zitten en elke les kunnen gebruiken.