Scholieren willen aanpassing van centraal examen: ‘Leerlingen worden nu niet goed voorbereid’

Voor de scholieren is die oplossing niet meer goed genoeg nu er een tweede lockdown en nieuwe maatregelen overheen zijn gekomen. ,,De plicht om examenkandidaten toch naar school te laten komen, toonde dat iedereen het erover eens is dat afstandsonderwijs niet voldoende voorbereiding op de examens biedt. Nu zien we toch dat tientallen scholen dat niet meer doen. Die leerlingen worden dus niet goed voorbereid. De ongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen neemt alleen maar toe", stelt Luijckx.



Vorig jaar ging een streep door de eindexamens, omdat scholen vlak voor de afname dicht moesten. Dit jaar is het kabinet van plan om de examens wél af te nemen, met name om kansenongelijkheid tegen te gaan. Hoewel het Laks lange tijd achter die keuze stond, vinden de scholieren dat het tij nu is gekeerd. ,,Het lijkt erop dat de minister zich voor een keuze gesteld voelt die hij niet wil maken", concludeert Luijckx. ,,Of er zakken enorm veel examenkandidaten, met als gevolg weinig studenten voor vervolgopleidingen en overvolle klassen volgend jaar. Óf er komen soepeler normeringen, met als risico dat er onduidelijkheid ontstaat over het niveau van de kandidaten.”



Een bijna onmogelijke keuze, erkent ook het Laks, maar niets doen is geen optie. Luijckx: ,,We hadden de hoop dat de achterstanden van de vorige lockdown met intensieve programma's konden worden weggewerkt, maar met het verder wegvallen van fysiek onderwijs worden die alleen maar groter.”