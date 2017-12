School Almere herdenkt doodgestoken Shaqil (15)

,,Het opvangen van geschokte leerlingen en docenten heeft onze eerste prioriteit", zegt directeur Sandra van Rijnbach van deze vmbo-school, waar techniek, zorg en ICT wordt onderwezen.



In het lokaal staan foto's van de leerling, ook ligt er werk van hem en zijn de werkschoenen van de tiener te zien. ,,Slachtofferhulp is aanwezig om te praten over de gebeurtenis.''



Leerlingen en docenten kunnen in het lokaal hun herinneringen kwijt. ,,Deze bijdragen willen we bundelen in een boek en later aan de ouders van deze leerling aanbieden als troost en aandenken aan hem", zegt Van Rijnbach.