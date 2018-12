School in kerstvakantie open om stil te staan bij dood Bekiro (12)

De klasgenoten van de zaterdag vermoorde Bekiro hebben vandaag samen met hun ouders op school stilgestaan bij het overlijden van de 12-jarige jongen. Bekiro was leerling van praktijkschool Produs in de Arnhemse wijk Elderveld.

De bijeenkomst was bedoeld om de klasgenoten de gelegenheid te geven elkaar te zien onder deze droevige omstandigheden. Vanwege de kerstvakantie zou dat anders pas over twee weken mogelijk zijn. ,,We vonden het belangrijk dat de klasgenoten elkaar konden ontmoeten en met elkaar konden praten over het droeve nieuws’’, vertelt woordvoerder Marije Blomjous van schoolbestuur Quadraam, waaronder Produs valt.

De vader van Bekiro, de 40-jarige Tevfik G. wordt ervan verdacht zijn zoon thuis te hebben gedood. G. wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit gebeurt in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. De verdachte is hier na zijn aanhouding zaterdag opgenomen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.

De politie was vrijdagavond al twee keer naar de woning gegaan na meldingen dat er iets aan de hand zou zijn. De eerste keer hoefde niet te worden ingegrepen, de tweede keer deed niemand open. Het is niet bekend of de vader al in beeld was bij politie en bij hulpverlening.

Steun

Gisteren waren alle docenten van de school al over het overlijden van Bekiro geïnformeerd. Ook alle ouders van kinderen uit de klas van de jongen waren op de hoogte gesteld. Ze werden daarbij tevens met hun kinderen uitgenodigd voor de bijeenkomst van vandaag. Tijdens die samenkomst waren ook twee medewerkers van Jeugdgezondheidszorg aanwezig, onder wie de schoolarts van Produs. Zij hebben vooral vragen van ouders beantwoord, die wilden weten hoe ze hun kinderen het best kunnen ondersteunen.

